Форвард Реала и сборной Франции не включен в список игроков, которые смогут принять участие в ближайших матчах Лиги наций.

Французская футбольная федерация опубликовала заявку национальной сборной на предстоящие поединки Лиги Наций. Главный тренер Дидье Дешам вызвал 22 футболистов для участия в матчах, которые состоятся в ноябре.

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Интересно, что в списке отсутствует капитан команды Килиан Мбаппе. Он не участвовал и в октябрьских матчах Лиги Наций из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стремится выступать только в важнейших матчах национальной сборной, чтобы иметь достаточно времени для восстановления и избегать возможных травм.

Франция в ноябре проведет два важных поединка: 14 ноября команда встретится с Израилем, а 17 ноября – с Италией.

Заявка сборной Франции:

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