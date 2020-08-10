Мбаппе вернулся к тренировкам – звезда ПСЖ готовится к матчу с командой Малиновского в общей группе

Килиан Мбаппе провел первую тренировку в общей группе после травмы лодыжки в финале Кубка Франци против Сент-Этьена (1:0), сообщает L'Équipe.

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Подопечные Томаса Тухеля активно готовятся к поединку 1/4 финала Лиги чемпионов, где на французов ожидает встреча с Аталантой. Поединок запланирован на 12 августа, начало в 22:00.

В прошлом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

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