Звезда "Ле Блё" принципиально избегает интервью во время вручения наград за лучшего игрока матча, сообщает le10sport со ссылкой на L'Equipe.

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Мбаппе не хочет отвлекаться на вопрос о своем клубном будущем, а также давать лишнюю рекламу компании Budweiser. Название алкогольного спонсора ФИФА фигурирует на награде, которую вручают лучшему игроку матчей ЧМ. Килиан дважды забирал приз на групповом этапе и все же делал фотографии, но намеренно разворачивал кубок той стороной, где не видна надпись Budweiser. Остальные звезды Мундиаля не забивают себе голову этой дилеммой.

Первый случай обошелся устным штрафом, а за второй французской Федерации пришлось уплатить штраф в размере 10 тысяч евро. Следующий матч Мбаппе и компания проведут уже сегодня – в 17:00 сойдутся с Польшей в рамках 1/8 финала ЧМ.

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