Мбаппе ведет теневую войну с алкогольным спонсором ЧМ-2022 – у других звезд с этим проблем нет
Килиан Мбаппе ведет свою информационную борьбу на катарском Мундиале.
Звезда "Ле Блё" принципиально избегает интервью во время вручения наград за лучшего игрока матча, сообщает le10sport со ссылкой на L'Equipe.
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Мбаппе не хочет отвлекаться на вопрос о своем клубном будущем, а также давать лишнюю рекламу компании Budweiser. Название алкогольного спонсора ФИФА фигурирует на награде, которую вручают лучшему игроку матчей ЧМ. Килиан дважды забирал приз на групповом этапе и все же делал фотографии, но намеренно разворачивал кубок той стороной, где не видна надпись Budweiser. Остальные звезды Мундиаля не забивают себе голову этой дилеммой.
Первый случай обошелся устным штрафом, а за второй французской Федерации пришлось уплатить штраф в размере 10 тысяч евро. Следующий матч Мбаппе и компания проведут уже сегодня – в 17:00 сойдутся с Польшей в рамках 1/8 финала ЧМ.
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