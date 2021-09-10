Зимой этого года француз сможет беспрепятственно подписывать контракт с новым клубом, ведь его соглашение с ПСЖ завершится летом. Этим воспользуется Реал и закроет трансфер Мбаппе, сообщает Sport.es со ссылкой на ABC.

Контракт Килиана со "сливочными" будет рассчитан до 2028 года, а зарплата форварда составит 30 млн евро в первый сезон и 20 млн в последующие пять. В соглашении также будет прописана сумма отступных, которая составит 1 млрд евро. Именно такую ​​клаусулу имел Криштиану Роналду и сейчас имеют Гарет Бейл и Карим Бензема. Флорентино Перес ожидает, что из-за такий ​​суммы другим клубам "украсть" Мбаппе будет почти невозможно.

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Напомним, Реал этим летом предлагал французскому гранду более 160 млн евро за Килиана, но получил категорический отказ. Сам 22-летний нападающий уже давно четко определился, что хочет продолжить карьеру именно в Мадриде.

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