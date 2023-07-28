Давление со стороны парижского клуба на француза не принесло пользы. Килиан Мбаппе продолжает сохранять спокойствие и готовиться к сезону отдельно от команды.

Мбаппе отказывается переходить в Саудовскую Аравию – астрономические суммы не перебили желание оказаться в Реале

Как информирует Marca, руководство Реала узнало, какую сумму попросит ПСЖ за своего игрока. Мать и агент Килиана Файза Ламари сообщила мадридцам, что катарские владельцы запросят около 250 миллионов евро. Впрочем, Реал не будет спешить, поскольку эта сумма гораздо больше, чем рассчитывали в Мадриде. Учитывая, что "сливочные" могут в следующем сезоне получить игрока бесплатно, они попытаются дождаться момента, когда ПСЖ снизит свои требования.

Напомним, что Килиан Мбаппе недавно отказался от фантастического соглашения, поступившего из Саудовской Аравии. Действия француза доказывают, что его единственной целью является переход в Реал.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?