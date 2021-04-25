Флорентино Перес очень хочет подписать французскую звезду, а потому получил поддержку банковских учреждений, информирует Mundo Deportivo со ссылкой на Le Parisien.

Мбаппе останется в ПСЖ – президент парижан закрыл все слухи о трансфере форварда

Президент Реала вместе с помощником на протяжении последних месяцев разрабатывали стратегию, чтобы осуществить переход Килиана в Мадрид. Они также провели переговоры с несколькими банками, которые, как отмечает Le Parisien, "считают клуб достаточно платежеспособным и готовы предоставить средства для трансфера француза".

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Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает уже следующим летом. В нынешнем сезоне 22-летний форвард записал в свой актив 35 голов и 10 ассистов в 41 матче за парижский гранд.

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