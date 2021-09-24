Элитный дивизион Франции определил Килиана Мбаппе лучшим игроком по итогам августа, сообщает официальный сайт турнира.

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В голосовании 22-летний нападающий ПСЖ обогнал форварда Марселя Димитри Пайе и бомбардира Клермона Мохамед Байо. В августе Килиан сыграл в 4-х матчах Лиги 1, отметившись тремя голами и двумя ассистами.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с парижанами завершается летом, футболист пока не спешит продолжать сотрудничество.

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