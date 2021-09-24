Мбаппе в очередной раз стал лучшим игроком месяца Лиги 1 – Месси не повлиял на ситуацию
11:07 - Читати українською
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять звездным новичкам ПСЖ, кто делает разницу.
Элитный дивизион Франции определил Килиана Мбаппе лучшим игроком по итогам августа, сообщает официальный сайт турнира.
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В голосовании 22-летний нападающий ПСЖ обогнал форварда Марселя Димитри Пайе и бомбардира Клермона Мохамед Байо. В августе Килиан сыграл в 4-х матчах Лиги 1, отметившись тремя голами и двумя ассистами.
Напомним, действующий контракт Мбаппе с парижанами завершается летом, футболист пока не спешит продолжать сотрудничество.
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