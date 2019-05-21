Мбаппе в ярости на ПСЖ из-за Тухеля, – Le Parisien

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе недоволен Тухелем на посту главного тренера команды и намекнул о возможном уходе из команды.

20-летний Мбаппе сообщил, что он хочет играть в центре нападения ПСЖ, или станет звездой уже в другом месте. Одной из причин таких слов Килиана стало то, что Тухель, якобы, не дал ему возможности выиграть "Золотую бутсу", утверждает Le Parisien.

"Пришло время взять на себя больше ответственности, возможно, в другом месте", – Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

Немецкий тренер не поставил форварда на матчи против Страсбур или Нанта, из-за чего Мбаппе потерял возможность обогнать Месси. Отмечается, что эти заявления никак не связаны с отношениями Тухеля с Неймаром или ПСЖ.

В текущем сезоне Мбаппе в составе ПСЖ провел 42 матча, в которых отметился 38 голами и 17 ассистов.

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