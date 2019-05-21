toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Мбаппе в ярости на ПСЖ из-за Тухеля, – Le Parisien

21 мая 11:47 763 Читати українською
Мбаппе в ярости на ПСЖ из-за Тухеля, – Le Parisien
Килиан Мбаппе / Reuters

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе недоволен Тухелем на посту главного тренера команды и намекнул о возможном уходе из команды.

20-летний Мбаппе сообщил, что он хочет играть в центре нападения ПСЖ, или станет звездой уже в другом месте. Одной из причин таких слов Килиана стало то, что Тухель, якобы, не дал ему возможности выиграть "Золотую бутсу", утверждает Le Parisien.

"Пришло время взять на себя больше ответственности, возможно, в другом месте", – Мбаппе намекнул на уход из ПСЖ

Немецкий тренер не поставил форварда на матчи против Страсбур или Нанта, из-за чего Мбаппе потерял возможность обогнать Месси. Отмечается, что эти заявления никак не связаны с отношениями Тухеля с Неймаром или ПСЖ.

В текущем сезоне Мбаппе в составе ПСЖ провел 42 матча, в которых отметился 38 голами и 17 ассистов.

Топ-10 трансферов лета, которые могут снести крышу: Барса дважды входит в одну реку, невероятный "шопинг" Реала

blog_ava
Украинский флаг и автограф Лобановского: в сети появились фото новой формы Динамо на сезон 2019/20
11:23
366
Теги
ПСЖ ПСЖ Лионель Месси Лионель Месси Франция Золотая бутса Томас Тухель Томас Тухель
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
24
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук