Форвард Реала Килиан Мбаппе травмировался в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Арсенала, но может сыграть в Кубке Испании, который состоится через 8 дней.

Мбаппе получил растяжение правого голеностопа в игре против Арсенала, сообщает журналист Мельчор Руис.

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Француз в любом случае пропустит матч с Атлетиком из-за дисквалификации. Впрочем, на игру против Барселоны в финале Кубка Испании Мбаппе должен успеть восстановиться, хотя до встречи осталось 8 дней.

Заметим, что Килиан присоединился к Реалу прошлым летом, успел провести 49 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 32 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает Мбаппе в 170 млн евро.

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