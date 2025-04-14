На 38-й минуте матча с Алавесом Мбаппе жестко сыграл в центре поля против Антонио Бланко, попав шипами в голень соперника во время борьбы за мяч. Главный арбитр Сесар Сото Градо сначала показал желтую карточку, но после просмотра VAR достал из кармана красную.

Мбаппе грозит дисквалификация на 2-3 матча – он узнал судьбу на финал Кубка Испании против Барселоны

Как сообщает журналист COPE Исаак Футо, Мбаппе будет дисквалифицирован на одну игру – он пропустит матч 32-го тура Ла Лиги против Атлетика. Ранее испанские СМИ писали о том, что француз, вероятно, будет дисквалифицирован на 2-3 матча. Таким образом, Килиан может быть доволен.

Мбаппе забил 32 гола и отдал 4 ассиста в 47 матчах за мадридский клуб в этом сезоне во всех турнирах.

Реал обыграл Алавес с двумя удалениями – Мбаппе заработал четвёртую красную в карьере