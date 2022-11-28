"Будет ли играть Мбаппе за Реал? Он уже принял решение. Сейчас у него все очень хорошо в ПСЖ.

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Париж должен наслаждаться игрой одного из лучших, если не самого лучшего игрока мира на данный момент. Но не знаю, что будет в будущем", – цитирует Кампуша Cope .

Перед стартом ЧМ-2022 по прессе гуляли слухи, что Мбаппе стремится покинуть Париж уже зимой, ведь чувствует себя несчастливым. Летом француз мог перейти в Реал, но выбрал ПСЖ.

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