"Мбаппе уже принял решение": руководитель ПСЖ – о возможном переходе Килиана в Реал
16:12 - Читати українською
Спортивный директор парижан Луиш Кампуш оценил шансы форварда Килиана Мбаппе на переезд в Реал в будущем.
"Будет ли играть Мбаппе за Реал? Он уже принял решение. Сейчас у него все очень хорошо в ПСЖ.
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Париж должен наслаждаться игрой одного из лучших, если не самого лучшего игрока мира на данный момент. Но не знаю, что будет в будущем", – цитирует Кампуша Cope.
Перед стартом ЧМ-2022 по прессе гуляли слухи, что Мбаппе стремится покинуть Париж уже зимой, ведь чувствует себя несчастливым. Летом француз мог перейти в Реал, но выбрал ПСЖ.
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