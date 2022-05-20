Файза Ламари, мама нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, рассказала о будущем ее сына, который выбирает между парижским грандом и мадридским Реалом.

"Мы больше не будем вести переговоры о будущем Килиана. Эти встречи завершились. Мы договорились как с Реалом, так и с ПСЖ. Переговоры завершены. Теперь решать будет Килиан.

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Предложения от ПСЖ и Реала почти идентичны. Теперь дело за Килианом, он будет принимать решение", – приводит слова Файзы Ламари журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Мбаппе якобы невероятно близок к продлению контракта с парижанами, хотя раньше устно договорился о соглашении с Реалом. Окончательное решение 23-летний форвард должен принять в ближайшие часы, а объявить его может в эти выходные.

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