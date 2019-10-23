Мбаппе установил историческое достижение в матче Лиги чемпионов – француз превзошел Месси

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе установил интересное достижение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил в турнире 15 голов, сообщает Squawka.

Хет-трик Мбаппе в видеообзоре матча Брюгге – ПСЖ – 0:5

Француз достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней. Ранее этот рекорд принадлежал нападающему Барселоны Лионелю Месси, который забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 год и 289 дней.

Напомним, что Мбаппе стал героем матча против Брюгге, отметившись хет-триком после выхода на замену. Таким образом, в активе Килиана уже 17 голов в Лиге чемпионов.

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