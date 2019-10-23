toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Мбаппе установил историческое достижение в матче Лиги чемпионов – француз превзошел Месси

09:42 181 Читати українською
Мбаппе установил историческое достижение в матче Лиги чемпионов – француз превзошел Месси

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе установил интересное достижение в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 
Мауро Икарди 7’
Килиан Мбаппе 61’
Мауро Икарди 63’
Килиан Мбаппе 79’
Килиан Мбаппе 83’
7’ Мауро Икарди
61’ Килиан Мбаппе
63’ Мауро Икарди
79’ Килиан Мбаппе
83’ Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил в турнире 15 голов, сообщает Squawka.

Хет-трик Мбаппе в видеообзоре матча Брюгге – ПСЖ – 0:5

Француз достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней. Ранее этот рекорд принадлежал нападающему Барселоны Лионелю Месси, который забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 год и 289 дней.

Напомним, что Мбаппе стал героем матча против Брюгге, отметившись хет-триком после выхода на замену. Таким образом, в активе Килиана уже 17 голов в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов: Ювентус вырвал победу у Локомотива, ПСЖ и Тоттенхэм уничтожили своих соперников

blog_ava
Срна – о матче с Динамо Загреб: Шахтер был не на своем уровне
07:30
549
Теги
Лига чемпионов Лионель Месси Лионель Месси ПСЖ ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Брюгге - ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
13
мин
Славия Прага
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук