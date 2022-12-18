Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе может записать себе финальный поединок ЧМ-2022 в актив.

Мбаппе оформил дубль в финале чемпионата мира, пересек отметку в 10 голов на Мундиалях. Так, Килиан стал самым молодым игроком в истории, которому покорилась эта высота, сообщает Opta.

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Кроме того, Мбаппе стал автором самого быстрого дубля в финалах чемпионатов мира в истории. Для этого ему понадобилось всего 97 секунд, сообщает MisterChip. До этого лидировал бразилец Роналдо, которому понадобилось 12 минут, чтобы забить дважды в ворота сборной Германии в финале ЧМ-2002.

К слову, основное время финального поединка Аргентина – Франция завершилось ничьей 2:2. На голы Месси и Ди Марии дублем ответил Мбаппе.

Аргентина – Франция: составы и онлайн-трансляция финала ЧМ-2022 – большие камбэки

Youngest players to 10 #FIFAWorldCup goals:



Mbappé: 23y 363d

G.Müller: 24-226

Kocsis: 24-282

T.Müller: 24-298

Fontaine: 24-314

Ronaldo: 25-277

Klose: 28-21

Rahn: 28-316

Cubillas: 29-95

Lineker: 29-216

Pelé: 29-230

Lato: 32-75

Batistuta: 33-121

Klinsmann: 33-330

Messi: 35-168 pic.twitter.com/SKT2RrigJz — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 18, 2022