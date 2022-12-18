Мбаппе установил двойное достижение в финале ЧМ-2022
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе может записать себе финальный поединок ЧМ-2022 в актив.
Мбаппе оформил дубль в финале чемпионата мира, пересек отметку в 10 голов на Мундиалях. Так, Килиан стал самым молодым игроком в истории, которому покорилась эта высота, сообщает Opta.
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Кроме того, Мбаппе стал автором самого быстрого дубля в финалах чемпионатов мира в истории. Для этого ему понадобилось всего 97 секунд, сообщает MisterChip. До этого лидировал бразилец Роналдо, которому понадобилось 12 минут, чтобы забить дважды в ворота сборной Германии в финале ЧМ-2002.
К слову, основное время финального поединка Аргентина – Франция завершилось ничьей 2:2. На голы Месси и Ди Марии дублем ответил Мбаппе.
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