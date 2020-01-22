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Мбаппе: У меня уже не получится сделать карьеру, как у Месси – буду брать пример с Роналду

16:27 354 Читати українською
Мбаппе: У меня уже не получится сделать карьеру, как у Месси – буду брать пример с Роналду
Килиан Мбаппе / Eurosport

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что в своей дальнейшей карьере планирует брать пример со своего кумира детства, Криштиану Роналду.

"Я недавно говорил, что Зидан был моим кумиром в детстве. Это логично, ведь я француз, тогда кумиром всех французов был Зидан. А еще я с детства наблюдал за Роналду в Реале.

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Хочу ли я такую ​​карьеру, как у Месси? У меня уже не получится сделать такую ​​карьеру. Для этого мне нужно было остаться в Монако. Но, не умаляя заслуг Лео, теперь буду брать пример с карьеры Криштиану", – цитирует Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в конце 2019 родственники французской звезды в интервью испанским СМИ сообщали, что Мбаппе не планирует продлевать контракт с ПСЖ, а хочет перейти в Реал.

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ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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