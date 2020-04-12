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Мбаппе точно станет игроком Реала – экс-звезда ПСЖ подчеркнул неизбежность трансфера

09:35 52 Читати українською
Мбаппе точно станет игроком Реала – экс-звезда ПСЖ подчеркнул неизбежность трансфера
Килиан Мбаппе / Marca

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен рассказал, насколько велика вероятность трансфера Килиана Мбаппе в мадридский Реал.

"Знаю из своих источников, что Килиан Мбаппе был уже почти игроком Реала. Учитывая то, что происходит, очевидно, что переход Мбаппе в Реал отложат. Нет ни одного шанса, что контракт Мбаппе с ПСЖ будет продолжен.

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ПСЖ согласился продать его летом, и это произойдет по соглашению сторон. Это лишь вопрос времени. Если Реала понадобится лишний год, чтобы подписать Мбаппе, меня это не удивит", – признался Ротен в интервью RMC.

Отметим, что Мбаппе стал главной трансферной целью Реала, однако ПСЖ не собирается отпускать свою звезду и планирует строить команду вокруг Килиана.

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Теги
коронавирус Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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