Реал получит за трансфер Варана в Манчестер Юнайтед около 50 млн евро, которые мадридцы приберегут на подписание звезды ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

Манчестер Юнайтед согласовал с Реалом переход Варана – известны финансовые детали трансфера

Руководство мадридского клуба не тратит лишние деньги на усиление команды, сосредоточившись лишь на 22-летнем форварде парижан. Контракт Килиана с ПСЖ рассчитан еще на сезон, но французы не хотят отпускать одного из лучших игроков планеты дешевле, чем за 180 млн евро.

Сам Мбаппе уже тоже намекал, что хотел бы покинуть Париж.

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