Нападающий Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе переживает тяжелый период после того, как покинул Лигу 1.

В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француза заметили в ресторане, а позже в ночном клубе Стокгольма.

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Позже стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард Реала и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию "фейком". Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала именно его виновником случившегося.

Как информирует L'Equipe, источники, близкие к Реалу, сообщили, что сейчас Килиан "борется с психологическими проблемами" после этой поездки. Кроме того, нападающий подвергается критике за неудачные выступления за новый клуб. Однако, несмотря на тяжелый старт, игрок счастлив в Мадриде.

Напомним, Мбаппе присоединился к Реалу летом 2024 года в статусе свободного агента. В целом он сыграл за "сливочных" в 15 матчах, забив восемь голов и отдав два ассиста.

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