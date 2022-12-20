Чтобы это случилось, Уго Льорис должен будет завершить международную карьеру.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе станет новым капитаном национальной команды в том случае, если вратарь Тоттенхэма Уго Льорис решит завершить международную карьеру. Об этом информирует журналист Адриен Греньер, ссылаясь на L'Équipe.

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Стать полноправным капитаном сборной Франции Мбаппе может уже в марте 2023 года в матчах отбора к Евро-2024.

Болельщики выразили неоднозначную реакцию на эту новость. Во Франции хватает недовольных тем, что Мбаппе не отрабатывает в обороне.

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