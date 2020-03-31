Мбаппе стал жертвой аферистов – звезду ПСЖ втянули в махинации на десятки миллионов

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе подал жалобу в полицию из-за использования его имени в криптовалютних махинациях.

Недавно выяснилось, что имя и изображение Мбаппе были использованы в рекламных кампаниях, которые побудили людей покупать виртуальную валюту, сообщает L'Equipe.

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Аферисты выдумывали интервью футболиста для различных СМИ и даже взломали его аккаунт в Твиттере, чтоб реклама казалась более достоверной.

Стоит отметить, что это очень популярный вид махинаций, когда аферисты используют образ знаменитостей для привлечения большего количества "клиентов". По информации местной полиции, во Франции за 2018 год с помощью такого способа злоумышленникам удалось выманить у людей больше 55 млн евро, а в 2019-м сумма убытков составила больше 30 млн.

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