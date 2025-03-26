Француз пополнил состав "сливочных" летом 2024 года. Килиан Мбаппе получает в Реале ежемесячно зарплату в размере 2,67 млн евро до вычета налогов, что делает его самым высокооплачиваемым игроком всего чемпионата Испании.

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Как сообщает L'Équipe, Винисиус имеет доход в 2,5 млн евро, а Роберт Левандовски зарабатывает в Барселоне 2,17 млн. В топ-5 попали также защитник и полузащитник "сливочных" Дэвид Алаба (1,88 млн) и Джуд Беллингем (1,67 млн), а также Ян Облак из Атлетико, который получает зарплату на уровне английского хавбека.

Напомним, Барселона сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 60 очками. Реал имеет столько же очков, но уступает по дополнительным показателям.

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