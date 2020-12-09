Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе доказывает, что его недаром называют наследником Месси и Роналду.

ПСЖ разгромил Истанбул Башакшехир (5:1) в скандальном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, дублем отметился талант парижан Килиан Мбаппе.

Месси "стал на колени" перед Роналду – сестра форварда Ювентуса унизила звезду Барселоны

Таким образом француз успел забить 21 мяч в ЛЧ, став самым молодым игроком (21 год 355 дней), которому покорилось это достижение, сообщает Goal. Предыдущим владельцем рекорда был форвард Барселоны Лионель Месси, который дошел до предела в 20 голов в возрасте 22 года 267 дней.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 9 матчей, в которых отметился 10-ю голами и 4-мя ассистами.

Лига чемпионов: Аталанта выиграла бой за плей-офф у Аякса, Ливерпуль едва не опозорился в Дании, ПСЖ уничтожил Истанбул