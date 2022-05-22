Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в последний день сезона собрал все возможные награды.

ПСЖ в последнем туре разгромил Метц. Мбаппе оформил хет-трик и завершил чемпионат в статусе лучшего бомбардира с 28 голами. Вторым стал Бен-Йеддер из Монако (25 голов).

Сокрушительная победа ПСЖ с хет-триком Мбаппе

Мбаппе оформил своеобразный дубль. Килиан также стал лучшим ассистентом сезона в Лиге 1. У него 17 голевых передач, что на 3 больше, чем у Месси. Эпоха аргентинца прошла.

Мбаппе с радостным лицом упаковывал трофеи в сумку. Вчера француз решил продлить контракт с ПСЖ, отказав в последний момент Реалу.