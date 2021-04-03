Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что относится к себе очень самокритично, однако старается по-особенному настраиваться на каждый матч.

"Каждый раз, когда выхожу на поле, всегда говорю себе, что я лучший. А я играл против Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Они лучше меня, они делают на миллиард вещей больше, чем я.

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Но в своей голове я всегда говорю себе, что я лучший, потому что таким образом вы не ограничиваете себя и пытаетесь изо всех сил. Конечно, иногда люди не понимают этого, потому что вокруг этой темы есть препятствие. Мы не объясняем друг другу, что такое его", – цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел в футболке парижан 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 9 результативных передач.

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