"Я знаю, что Мбаппе попросил ПСЖ отпустить его, но это сложно, потому что сначала нужно найти клуб, у которого есть деньги на Килиана. Самое важное то, что он действительно не хочет оставаться. Игрок не верит в проект Леонардо. Если он не уедет этим летом, в следующем сезоне это произойдет бесплатно. А в Катаре (родина владельцев ПСЖ – прим.) не хотят об этом слышать.

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Если Мбаппе выразит свое желание уйти, это означает, что ему придется найти клуб и ПСЖ нужно будет искать замену. Но да, новость заключается в том, что Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ", – приводит Marca слова журналиста Даниэля Риоло.

Напомним, действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го, а главным претендентом на игрока называют мадридский Реал.

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