Звезда "Ле Бле" Килиан Мбаппе до сих пор имеет разногласия относительно имиджевых прав с Федерацией футбола Франции.

20 сентября у сборной Франции запланирована фотосессия со спонсорами команды, французская пресса говорит о KFC, Coca-Cola, Uber Eats и других. Однако 23-летний форвард наотрез отказался появляться на этом мероприятии, сообщает AS .

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Все из-за разногласий по поводу имиджевых прав. Если проще, то Мбаппе не согласен, чтобы его имя использовали для рекламы спонсоров главной команды Франции, с которыми у него нет подписанных соответствующих контрактов.

Идентична ситуация уже была 22 марта, когда Килиан также не принял участия в фотосессии сборной. Футболист вел переговоры с Федерацией футбола Франции, чтобы изменить ситуацию с имиджевыми правами, однако не добился успеха. Повторно руководящий орган рассмотрит этот вопрос только после ЧМ-2022.

Впереди у "Ле Бле" два поединка Лиги наций – против Австрии и Дании 22 и 25 сентября соответственно.