Чемпион мира отметил гол Ренну в стиле, который часто использовал Тьерри Анри.

Спасительная комбинация имени Месси-Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Ренн

Мбаппе забил, а затем побежал к угловому флажку. Звезда ПСЖ застыл в безмятежной позе, облокотившись на палку. В свое время так же отмечал свои голы и Тьерри Анри.

Напомним, для Килиана Мбаппе это был 21-й точный удар в 31 матче текущего сезона.

ПСЖ в компенсированное время дожал Ренн – Мбаппе и Месси принесли победу перед матчем с Реалом в ЛЧ