Мбаппе скопировал культовое празднование гола в стиле Анри
13:37 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отдал честь легендарному соотечественнику.
Чемпион мира отметил гол Ренну в стиле, который часто использовал Тьерри Анри.
Спасительная комбинация имени Месси-Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Ренн
Мбаппе забил, а затем побежал к угловому флажку. Звезда ПСЖ застыл в безмятежной позе, облокотившись на палку. В свое время так же отмечал свои голы и Тьерри Анри.
Напомним, для Килиана Мбаппе это был 21-й точный удар в 31 матче текущего сезона.
ПСЖ в компенсированное время дожал Ренн – Мбаппе и Месси принесли победу перед матчем с Реалом в ЛЧ
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