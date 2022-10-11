Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе в частных разговорах со своими близкими и родственниками признался, что решение продлить контракт с ПСЖ в мае 2022 года было ошибкой. Об этом информирует France Blue.

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"Мы ошиблись, и я был первым, кто это сделал", – приводятся слова Мбаппе.

Согласно источнику, руководители ПСЖ предлагали Мбаппе другой проект – тот, в котором он будет единственным лидером. Сейчас Килиану не нравится, что атака ПСЖ зависит не только от него одного, но и от Неймара.



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