Нападающий ПСЖ и сборной Франции не поможет чемпионам мира в поединке Лиги наций против Хорватии.

Килиан Мбаппе покинул лагерь сборной Франции и не сыграет против "клетчатых". 21-летний форвард получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает L'Equipe.

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Сразу после новости о наличии коронавируса Мбаппе был изолирован от национальной команды, а позже покинул расположение сборной. К слову, ранее COVID-19 диагностировали у еще двух игроков Франции – Ндомбеле и Погба.

Матч Франция – Хорватия пройдет во вторник, 8 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву. Напомним, именно эти команды играли в финале ЧМ-2018 – тогда французы выиграли со счетом 4:2.

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