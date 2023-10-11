"У Мбаппе была возможность подписать контракт с Реалом этим летом. Впрочем, сумма, которую бы пришлось заплатить за Килиана за год до окончания его контракта, была сумасшедшей.

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Я верю, что он придет. Мбаппе достигнет славы, когда присоединится к Реалу. А пока что он будет слоняться без дела. Когда-нибудь он выиграет Лигу чемпионов. Сейчас кажется, что ПСЖ стал менее мощным, чем раньше, потому что у него больше нет таких хороших игроков. Мадрид гарантирует безопасность, серьезность, которая дает результаты. Я верю, что Мбаппе скажет "да", когда станет свободным агентом. Конечно, он родился, чтобы играть за Реал.

Килиан молодой парень, ПСЖ засыпал его деньгами, и он решил. Думаю, если мы спросим его сегодня, Мбаппе скажет, что он сожалеет о решении остаться.

Отношения между Мбаппе и Флорентино Пересом никогда не были плохими. Он понял реакцию игрока. Если присмотреться, никакой сдержанной реакции мадридцев на игрока не было. Перес всегда его защищал.

Мбаппе или Холанд? Килиан лучше подходит для игры Реала, чем Эрлинг. Норвежец требует, чтобы вся команда играла на него, чтобы он мог забить", – цитирует Отеро AS.

Напомним, что летом 2024 года Килиан Мбаппе будет являться свободным агентом. Француз отказался от нового контракта с ПСЖ и планирует покинуть Париж.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?