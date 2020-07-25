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Мбаппе рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Аталанты – известны подробности травмы форварда

15:02 - Читати українською
Мбаппе рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Аталанты – известны подробности травмы форварда
Килиан Мбаппе / Твиттер ПСЖ

Повреждение звезды ПСЖ Килиана Мбаппе в финале Кубка Франции против Сент-Этьена (1:0) может иметь фатальные последствия.

 

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Клубные врачи ПСЖ ожидают, что Мбаппе понадобится минимум две недели на восстановление. Нападающий точно пропустит финал Кубка французской лиги против Лиона (1 августа), а поединок с Аталантой (12 августа) в рамках 1/4 Лиги чемпионов остается под вопросом. Форвард ПСЖ будет иметь всего несколько дней для полноценных тренировок и подготовки к бергамаскам.

Напомним, в финале Кубка Франции травмировался еще один игрок парижан – защитник Тильйо Керер.

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Теги
ПСЖ - Сент-Этьен ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Франция Килиан Килиан Мбаппе
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