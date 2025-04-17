Реал в дополнение к вылету из Лиги чемпионов еще и может потерять Килиана Мбаппе перед сверхважными матчами против Барселоны.

Француз был вынужден покинуть поле на 75-й минуте ответного матча против Арсенала в четвертьфинале ЛЧ.

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Мбаппе в борьбе с Декланом Райсом неудачно наступил на газон и выкрутил голеностоп под неестественным углом. Форвард Реала остался лежать на газоне, а после непродолжительной консультации с врачами понял, что продолжить не сможет.

Детальное обследование Мбаппе запланировано на пятницу (18 апреля). Звезда "сливочных" и так был дисквалифицирован на ближайший тур Ла Лиги против Атлетика, но травма может выбить его на другие важные поединки. В частности, уже 26 апреля Реал сыграет финал Кубка Испании против Барселоны, а 11 мая сойдется с каталонцами в чемпионате.

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