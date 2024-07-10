Экс-форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сломал нос в первом матче турнира против Австрии и с тех пор во всех оставшихся матчах играл с защитной маской. Как стало известно Marca, перед игрой с Испанией Килиан попросил у врачей разрешение сыграть без этого атрибута.

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Причина, по которой Мбаппе это сделал, заключается в том, что ему было некомфортно играть в маске. Ранее главный тренер "Ле Блё" Дидье Дешам объяснял, как Мбаппе чувствует себя в маске: "Из того, что он мне рассказал, у меня сложилось впечатление, что он видит, словно в 3D. Фронтальное зрение в порядке. Но боковое зрение может привести к менее четкому зрению".

В матче с Испанией Мбаппе отдал голевую передачу на Коло Муани на 8-й минуте встречи. Его команда уступила "Фурии рохе" со счётом 1:2.

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