"Следующий уровень? Думаю, выиграть Лигу чемпионов. Я уже играл в финале, полуфинале, четвертьфинале, 1/8 финала… Я прошел все, но не победил. Это все, что мне нужно. Надеюсь, мы одержим победу на турнире как можно скорее.

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С каким клубом? С ПСЖ. Я парижанин, у меня есть действующий контракт. Следовательно, это ПСЖ и никаких сомнений", – цитирует Мбаппе. L'equipe.

После ряда скандалов и вылета парижского клуба из Лиги чемпионов активизировались слухи, что француз покинет Париж. Главным претендентом на Килиана Мбаппе называют, как обычно, мадридский Реал. В этом сезоне за ПСЖ нападающий сыграл в Лиге 1 в 26 матчах. В его активе 19 голов и три результативных передачи. Отметим, что три тура кряду в чемпионате Франции Мбаппе не отличается.

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