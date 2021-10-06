Последний год в составе ПСЖ может оказаться для Килиана Мбаппе довольно проблемным.

Руководство французского гранда разочаровано недавним интервью 22-летнего нападающего, информирует AS.

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Боссы парижан не ожидали, что Мбаппе посмеет публично рассказывать об отношениях с Месси, недовольстве Неймаром и желанном переходе в Реал. Излишняя откровенность чемпиона мира может еще больше испортить отношения с клубом и болельщиками. Следующим летом Мбаппе станет свободным агентом, но вряд ли он хочет навлечь проблемы на свою голову в текущем сезоне.

Добавим, что нападающий выступает за ПСЖ с августа 2017 года. Его трансфер из Монако обошелся клубу в 180 млн евро.

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