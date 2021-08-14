Мбаппе разгневал фанатов ПСЖ – звезду парижан освистали перед матчем против Страсбура
Поведение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе не вызывает одобрения у болельщиков клуба.
Еще до начала игры второго тура Лиги 1 против Страсбурр Килиан Мбаппе получил свою порцию хейта от зрителей на Парк де Пренс.
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Когда диктор объявлял стартовый состав ПСЖ, то фамилию 22-летнего форварда болельщики встретили недовольным гулом. Такое поведение фанов связывают с тем, что Килиан пока не продлил свой контракт с парижанами, который рассчитан до лета 2022-го.
Напомним, Мбаппе ранее намекал на возможный уход из парижского лагеря, за французом давно охотится мадридский Реал.
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