Французский нападающий всегда старался не конфликтовать со своими наставниками, а с некоторыми имел теплые отношения. Впрочем, Килиану Мбаппе сложно общаться с Луисом Энрике.

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Согласно информации L'Équipe, лидер парижан недоволен несколькими решениями тренера ПСЖ. Луис Энрике недавно переставил Мбаппе в центр атаки, а француз привык играть на фланге. Смена позиции повлияла на результативность игрока и в целом на его вовлеченность в игру в атаке. Другой причиной недовольства Килиана была просьба снизить интенсивность в конце встречи против Боруссии Д в Лиге чемпионов. Он не понял просьбу тренера и не получил объяснений.

Издание отмечает, что хотя между Луисом Энрике и Килианом Мбаппе есть определенные недоразумения, нападающий очень ценит откровенность испанского специалиста, который не стесняется прилюдно критиковать его.

Напомним, что ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, имея в активе 37 очков после 16 туров.

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