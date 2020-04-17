"Мбаппе раздражает меня все больше и больше": неожиданное признание чемпиона мира

Бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира-1998 и победитель Евро-2000 Эмманюэль Пети раскритиковал нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе.

"Мбаппе достиг прогресса за три года. В футбольный мир он попал с невероятным потенциалом, но это был бриллиант, требующий полировки. Далее случился дорогостоящий трансфер в клуб, в котором собрано много звезд. Ему пришлось все это освоить на поле и за его пределами. По статистике он также прогрессировал. Он продемонстрировал незаурядную зрелость в различных областях.

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Тем не менее, зародилась тенденция, по которой он меня раздражает все больше и больше. Он стремится получить все и сразу. Он конфликтует с партнерами. Но мы забываем, что он молод. Он уже многого достиг, но мы всегда просим большего. То, что он делает, невероятно, у него впереди светлое будущее. Однако излишнее давление на себя с желанием выиграть "Золотой мяч" раздражает. Он должен быть осторожным в своем поведении. В нем слишком много "неймаризации", это может иметь негативные последствия", – заявил Пети в комментарии Maxifoot.

К слову, в сезоне 2019/20 Килиан Мбаппе, которому всего 21, провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей. Два года назад его трансфер из Монако стоил ПСЖ 180 млн евро.

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