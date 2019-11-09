Мбаппе ради Реала откажется от нового контракта с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не заинтересован в продолжении сотрудничества с парижским клубом.

Мбаппе уже решил не подписывать новое соглашение с действующими чемпионами Франции, сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.

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По данным источника, для 20-летнего форварда не является приоритетной целью остаться в Париже. К тому же клуб не может предложить ему зарплату, как у Неймара – бразилец получает 30 млн евро в год чистыми. Сам же Килиан продолжает мечтать о Реале.

Ожидается, что Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона 2019/20. Главными конкурентами в борьбе за 20-летнего француза европейские СМИ называют мадридский Реал и туринский Ювентус.

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В нынешнем сезоне Мбаппе провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.