Мбаппе: ПСЖ не перестает расти

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнение относительно прогресса команды.

"Думаю, что ПСЖ растет после прихода новых владельцев. Он не останавливается и прогрессирует, нам необходимо расти для победы в Лиге чемпионов.

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Надо сделать определенные шаги для достижения цели, и игроки осознают, что необходимо расти вместе с клубом.

Мы до сих пор видим, куда идем, и думаю, в один момент мы захотим выиграть Лигу чемпионов", – сказал Мбаппе ESPN FC.

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