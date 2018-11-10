toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ЗАРЯ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мбаппе: ПСЖ не перестает расти

16:07 6 Читати українською
Мбаппе: ПСЖ не перестает расти
Килиан Мбаппе и Неймар / соцсети

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнение относительно прогресса команды.

"Думаю, что ПСЖ растет после прихода новых владельцев. Он не останавливается и прогрессирует, нам необходимо расти для победы в Лиге чемпионов.

Как Неймар, Мбаппе и Дракслер в баскетбол поиграли – бразилец спародировал Моуринью

Надо сделать определенные шаги для достижения цели, и игроки осознают, что необходимо расти вместе с клубом.

Мы до сих пор видим, куда идем, и думаю, в один момент мы захотим выиграть Лигу чемпионов", – сказал Мбаппе ESPN FC.

Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖ

Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
мин
Хоффенхайм
16:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук