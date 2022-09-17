"Нет, никаких конфликтов нет. Я даже слышал, будто Килиан потребовал, чтобы мы избавились от Неймара. Нет, это абсолютный фейк. Мы рассчитываем на всех трех. В прошлом году Килиан был лучшим игроком в мире. Месси только адаптировался, Неймара преследовали травмы, а Мбаппе держал команду вместе. Он выдающийся игрок.

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Но Неймар – тоже очень хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Все, что я слышал о нем раньше, оказалось неправдой, потому что он всегда приходит вовремя. Я вижу Неймара, сильно вовлеченного в клубный проект, он с нами", – цитирует Кампуша Goal.

Неймар очень мощно начал сезон и пока является самым результативным игроком ПСЖ – 11+7 в 10 матчах.

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