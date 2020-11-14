Сборная Франции не сможет рассчитывать на Килиана Мбаппе в матче 5 тура Лиги наций против Португалии.

Форвард ПСЖ не успел залечить травму подколенного сухожилия и даже не попал в заявку команды Дешама, сообщает Goal.

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Сборная Франции без Мбаппе умудрилась сенсационно уступить Финляндии в спарринге (0:2), а сегодня на выезде сыграет решающий матч Лиги наций против Португалии. Именно эти две команды возглавляют группу 3 с десятью очками в активе. Первый поединок на поле французов завершился ничьей 0:0.

Заметим, что матч с португальцами имел для Мбаппе особое значение – звезда ПСЖ упустил шанс встретиться с Криштиану Роналду, которого считает своим кумиром.

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