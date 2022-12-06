Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку своей национальной команды за четыре дня до матча с Англией. Об этом сообщает L'Équipe.

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Согласно источнику, во вторник, 6 декабря Мбаппе занимался восстановлением в тренажерном зале, в то время как его партнёры по команде тренировались на поле.

Участию Мбаппе в матче с Англией ничего не угрожает.

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