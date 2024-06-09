Килиан Мбаппе пропустил тренировку с командой накануне товарищеского матча с Канадой. У нападающего Реала боли в спине, но серьезного повреждения не обнаружено.

Мбаппе превзошел достижения Зидана и Анри – Новичок Реала приближается к рекорду Гризманна

Как сообщает L'Equipe, у Дидье Дешама в лазарете находятся двое игроков. Оренльен Чуамени до сих пор не восстановился от травмы, которую получил в конце сезона. Полузащитник Реала вероятно пропустит первый матч на Евро-2024.

А вот Адриен Рабьо, у которого диагностирована мышечная усталость, чувствует себя уже лучше, по словам Дидье Дешама. Звезда Ювентуса должен восстановиться к старту турнира.

Напомним, сборная Франция сыграет на групповом этапе Евро-2024 против Австрии, Нидерландов и Польши. Первый матч подопечные Дешама проведут 17 июня.

"Без футболу – мертвий": лідер Марселя був листоношею, різав сосиски і міг зів'янути у Білорусі, але дотягнувся до Мессі