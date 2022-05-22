"Я решил продлить свой контракт с Пари Сен-Жермен, и я, конечно, очень рад этому. Я уверен, что здесь я могу продолжать расти в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне.

ПСЖ официально объявил, что Мбаппе подписал новый контракт

Я также очень счастлив, что у меня есть возможность продолжать развиваться во Франции, стране, где я родился, рос и процветал.

Я хотел бы поблагодарить президента Нассера ​​Аль-Хелаифи за его доверие, понимание и терпение. Я также думаю обо всех болельщиках ПСЖ во Франции и во всем мире, о бесчисленных проявлениях любви с их стороны, особенно в последние месяцы. Именно вместе, сплоченные и амбициозные, мы достигнем больших высот", – цитирует Мбаппе пресс-служба клуба.

Напомним, стороны подписали новое соглашение до лета 2025 года.

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