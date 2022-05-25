"Я общался с Ливерпулем, потому что красный – любимый цвет моей матери, и она любит Ливерпуль. Почему? Не знаю, спросите у нее.

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Мы встречались с ними несколько лет назад, когда я был в Монако. Это отличный клуб. Сейчас мы немного с ними пообщались, но немного. В конце концов были только Реал и ПСЖ, это всем известно", – отметил Мбаппе в комментарии Marca.

Напомним, в сезоне 2021/22 Килиан забил 39 голов во всех турнирах. Ожидалось, что 23-летний нападающий присоединится к мадридскому Реалу, однако неожиданно для всех решил подписать новый контракт с ПСЖ.

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