"Лукас Эрнандес сказал, что я должен попробовать себя в чемпионате Германии. В футболе никогда не знаешь, что будет с тобой дальше. На данный момент я доволен тем, что имею", – приводит слова Мбаппе Bild.

Мбаппе заморозил решение о будущем – форвард объявил свои условия ПСЖ

Напомним, действующий контракт 22-летнего Килиана с ПСЖ завершается летом 2022-го и стороны пока не пришли к согласию о продолжении сотрудничества.

Оба игрока будут защищать цвета сборной Франции на ближайшем Евро, где Франция встретится на групповом этапе со сборными Португалии, Германии и Венгрии.

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