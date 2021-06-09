Мбаппе признался, что его звали в Баварию
Звезда ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о диалоге с французским защитником Баварии Лукасом Эрнандесом.
"Лукас Эрнандес сказал, что я должен попробовать себя в чемпионате Германии. В футболе никогда не знаешь, что будет с тобой дальше. На данный момент я доволен тем, что имею", – приводит слова Мбаппе Bild.
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Напомним, действующий контракт 22-летнего Килиана с ПСЖ завершается летом 2022-го и стороны пока не пришли к согласию о продолжении сотрудничества.
Оба игрока будут защищать цвета сборной Франции на ближайшем Евро, где Франция встретится на групповом этапе со сборными Португалии, Германии и Венгрии.
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