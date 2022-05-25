Форвард сборной Франции был в шаге от того, чтобы перейти в Реал. Менеджмент ПСЖ уже смирился с потерей главной звезды, но ситуацию под свой контроль взял президент клуба, сообщает AS.

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По информации издания, Аль-Хелаифи вызвал на помощь Антеро Энрике, который раньше был спортивным директором ПСЖ, а сейчас работает в руководстве чемпионата Катара. Этот специалист отвечал за переход Мбаппе из Монако и сохранил хорошие отношения с окружением футболиста.

Антеро Энрике со всей серьезностью взялся за поручение президента ПСЖ. Он прилетел в Париж, где прожил три недели и каждый день общался с семьей Мбаппе. Килиан высоко ценит этого специалиста, поэтому прислушивался к его советам. Энрике удалось убедить футболиста, что у спортивного проекта ПСЖ больше перспектив. Под давлением аргументов Антеро Энрике и своей семьи Мбаппе в последний момент изменил решение и остался в ПСЖ.

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