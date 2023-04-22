О жизни французского форварда за пределами поля известно немного. Игрок парижан пытается избегать журналистов и не афишировать, как он проводит свободное время.

ПСЖ увеличил отрыв от Малиновского до 11 очков - дубль Мбаппе приблизил худшую команду к вылету из Лиги 1

Как сообщает Corriere dello Sport, Килиан Мбаппе приобрел роскошную виллу. Дом обошелся французу в 8,5 миллиона долларов. Указывается, что площадь жилья составляет 850 м2. Из окон открывается чудесный вид на Эйфелеву башню. Вилла имеет 12 спален, футбольное поле, тренажерный зал и SPA. Известно, что детали интерьера классические и предпочтение отдано коричневому цвету.

Учитывая высокую цену, форвард не будет продавать дом в случае переезда в другую страну.

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