"Килиан останется в ПСЖ еще на три года, это очень важно для клуба, Лиги 1 и Франции. Это решение – очень серьезный сигнал, ведь мы сохранили лучшего игрока мира. Он остается, потому что ПСЖ предоставляет ему условия для достижения его целей, а именно побед. Это большой день в истории клуба.

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Что касается самого контракта, то мы никогда не раскрываем цифры, но деньги не были приоритетом для Килиана. Главным был проект. С точки зрения денег, испанский клуб мог заплатить Мбаппе больше. Но он принял решение, прислушавшись к своему сердцу.

Жалобы Тебаса? Я очень уважаю всех, и Ла Лигу в частности. Но и ПСЖ заслуживает уважения. У нас есть лучший игрок в мире, и это важнее чего-то другого. То, что говорит Тебас, не моя проблема. Он боится, что Лига 1 превзойдет Ла Лигу, ведь Ла Лига уже не является той, какой была раньше – 3-4 года назад", – цитирует Аль-Хелаифи AS.

Реал был фаворитом на подписание Килиана Мбаппе, но парижане сумели уговорить нападающего подписать новый контракт до лета 2025 года. Это возмутило президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, угрожавшего ПСЖ судами.